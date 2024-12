Ravennatoday.it - Perde il controllo e si schianta contro due auto: un automobilista morto e due feriti

Una tragedia stradale è avvenuta nei giorni scorsi nel Ravennate. È avvenuta nella domenica dell'Immacolata, intorno alle 17.30 in via Prada, nei pressi della medesima località. Per cause in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri di Granarolo Faentino, intervenuti sul luogo dell'incidente.