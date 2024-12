Fanpage.it - Pep Guardiola svela il vero motivo dei graffi in testa e sul naso: “Non so se ce la faccio”

Leggi su Fanpage.it

Il tecnico del Manchester City ha parlato di sé in un momento molto delicato per il periodo negativo che sta attraversando a livello personale e di squadra. Risolverà tutti i problemi? "Anche io sono umano e la vita non sempre va come si vorrebbe".