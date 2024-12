Fanpage.it - Pensionato sparito da due mesi a Senago, l’auto parcheggiata a 60 km da casa: ancora nessuna notizia di Vittorio Superbi

Da almeno duenon si hanno notizie di, 70enne residente a, in provincia di Milano. La sua auto è stata trovata in un parcheggio vicino a Lecco, nei pressi di alcuni sentieri. I vicini dipensano che possa essersi fatto male durante una camminata in montagna.