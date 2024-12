Passa al SenatoDdl Concorrenza è legge

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.55 Il Senato ha approvato con 77 sì e 40 no il Ddl, che il 3 dicembre aveva già avuto il via libera dalla Camera.Il provvedimento è dunque. Tra i temi nel testo di, i pedaggi autostradali nelle casse dello Stato, nuovi criteri per restare nel registro delle startup, la proroga dei dehors, il tetto del 5% per le commissioni sui buoni pasto. Oltre che di pedaggi, si parla anche di concessioni autostradali, per le quali diventa obbligatorio svolgere gare.