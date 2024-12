Riminitoday.it - Partiti al Marano i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria

Leggi su Riminitoday.it

Ha aperto giovedì, 12 dicembre, il cantiere per lasu viale D'Annunzio all’incrocio con viale Angeloni, in zona. Ladell’infrastruttura stradale, che sul lungomare segna la porta d’ingresso a nordcittà, è un importante snodo per la.