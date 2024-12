Lidentita.it - Papa Francesco: “Tornare al cuore per rimettersi sulla stessa strada di Gesù”

Leggi su Lidentita.it

Nel giorno di Sant’Ambrogio, 7 dicembre, festività molto sentita in quel di Milano si è tenuto a Roma, nella Basilica di San Pietro, il Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione di 21 Cardinali da parte del Santo Padre. La Cerimonia canonica ha previsto, come da prassi, l’imposizione della berretta, la consegna dell’anello e l’assegnazione del .: “alperdi” L'Identità.