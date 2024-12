Ilrestodelcarlino.it - Panda, il mito si evolve Tanta tecnologia in più

È non solo l’auto più famosa d’Italia, ma anche la più venduta. Un primato che nessuno riesce a scalfire da oltre un decennio. È la Fiat, regina della strada, o meglio, regina delle utilitarie, grazie a un insieme di caratteristiche che l’hanno resa la scelta preferita degli italiani. In attesa di vedere prossimamente anche una versione full electric, laè disponibile in due allestimenti, quello base e la Pandina. Il modello base disi configura come quello più tecnologico di sempre. L’auto infatti sentiva l’esigenza di ammodernarsi, e allora ecco l’introduzione di tecnologie come la frenata automatica d’emergenza, il segnale d’avviso di superamento corsia, quello di lettura dei limiti di velocità e anche quello che rileva un’eventuale stanchezza del guidatore. Tutte le informazioni vengono riportate sul nuovo quadro strumenti da 7”, naturalmente digitale.