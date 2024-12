Sport.quotidiano.net - Panchine. Pianese, a sorpresa si dimette Prosperi

Non c’è pace per gli allenatori del girone B. Ma ciò che è successo ieri in casaha del clamoroso. La squadra toscana, neopromossa in C, è una delle rivelazioni del girone con i suoi 24 punti messi insieme quando manca una gara al termine del girone d’andata. Ma ieri, a, l’allenatore pescarese Fabioha rassegnato le dimissioni. Nel pomeriggio il club ha comunicato la risoluzione consensuale con l’allenatoree il suo staff tecnico, composto dal vice allenatore Umberto Di Giacomo e dal preparatore atletico Emanuele Vassalli. Ringraziamenti di rito e poi subito caccia al successore. Che laha trovato nel giro di poche ore. A prender il posto diin panchina sarà l’ex tecnico del Perugia, esonerato poco più di un mese fa dagli umbri, Alessandro Formisano.