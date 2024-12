Ilgiornaleditalia.it - Palmieri (Sia): "Adolescenti dall’andrologo già a 14 anni"

'Nostra campagna su prevenzione è rivolta soprattutto alle nuove generazioni, visita andrologica non è più tabù' Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - Come per le ragazze anche per i ragazzi è importante fare dei controlli fin dalla giovane età, per consentire di identificare eventuali patologie