Sport.quotidiano.net - Pallamano, soddisfazioni per Ferrara United. L’under 18 sbanca Parma, l’under 16 vince il derby

Leggi su Sport.quotidiano.net

Settimana agrodolce per la società di, quella passata. Detto della sconfitta della prima squadra contro Vigasio, auna netta affermazione per18, una vittoria ottenuta grazie ad un’ottima combinazione tra le fasi offensiva e difensiva. Prova corale di grande spessore dunque, contro una compagine di buon valore, capace di ottime giocate ma che, dopo un avvio sprint, è stata subito raggiunta e costretta da subito ad inseguire per tutto l’incontro. Un campionato che si sta rivelando sempre più soddisfacente per i più “grandi” del settore giovanile dello, come ha il piacere di sottolineare mister Ansaloni. Ora i ferraresi sono quarti e sabato a Bologna si avrà una buona opportunità per salire ulteriormente. Ilcittadino dimaschile è dianche per gli Under 16: splendida partita e rotonda vittoria per la formazione, che prosegue così la sua corsa in campionato, dove è seconda ad una partita dal termine del girone d’andata.