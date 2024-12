Ecodibergamo.it - Orio si allarga, a giugno i nuovi check-in. Sanga: «Pronti per Milano-Cortina 2026»

AEROPORTO. L’anno prossimo sarà completato l’ampliamento a est dello scalo, in tempo per l’inizio delle Olimpiadi. Nel 2024 record di passeggeri a 17 milioni, ma per il 2025 si prevede un calo del 4-5%. Bilancio oltre i 200 milioni.