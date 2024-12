Romatoday.it - Omicidio Diabolik, la chat con la 'hermana' e le foto di famiglia. Nuovi atti sull'identità del presunto killer

Leggi su Romatoday.it

Neglicompare ancora come Raul Esteban Calderon e così, anche sul nostro giornale, lo abbiamo imparato a conoscere. In realtà, secondo gli ultimi sviluppi del processo per l'di Fabrizio Piscitelli, noto come '', quell'uomo si chiama Gustavo Alejandro Musumeci. È lui che.