Zonawrestling.net - NXT 11.12.2024 ultimo quarto di finale

Leggi su Zonawrestling.net

diprima delle semifinali• Michin batte Ivy Nile in 2:39 minutiMercoledì prossimo Natalya vs Zelina Vega, poi la settimana dopo Katana Chance vs Michin, una di queste 4 sarà la prima difesa di Candice.