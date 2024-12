Quotidiano.net - Nuovo emendamento alla manovra per risolvere contenziosi sulle quote latte

Spunta undei relatoriper. La proposta di modifiche prevede l'istituzione al Ministero dell'Agricoltura di un organismo collegiale, composto da un magistrato della Corte dei conti, un Avvocato dello Stato e un dirigente dell'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). L'organismo, in carica per 3 anni, ha il compito dile posizioni debitorie pendenti, vale a dire le multe, formulando una proposta che prevede tra l'altro una riduzione dello 0,3% all'anno del prelievo dovuto - che può salire allo 0,5% nei casi in cui i produttori siano ancora in attività - e una riduzione degli interessi dovuti massima del 50%. I destinatari della proposta hanno 30 giorni di tempo per accettare la proposta, al termine dei quali la proposta decade.