Nuoto, Summer McIntosh oro iridato con il record del mondo nei 200 farfalla in vasca corta

Una superha letteralmente aperto le acque della Duna Arena di Budapest (Ungheria) per prendersi l’oro dei Mondiali 2024 diine anche il miglior limite alltime della distanza. La campionessa olimpica in carica della specialità non è una che si accontenta e ha voluto dimostrare a tutte e a tutti le sue qualità. Missione compiuta, verrebbe da dire.Con una nuotata che sintetizza leggerezza e potenza, la canadese è stata in grado di fiaccare la resistenza della sua rivale principale, l’americana Regan Smith, andando a replicare il confronto che c’era stato ai Giochi di Parigi, dal momento che la statunitense fu argento.Ebbene, come era accaduto nella città degli Innamorati,non ha dato scampo proprio nell’ultima parte della prova a Smith e i suoi ultimi 25 metri sono sfati la fuga per la vittoria, con il “WR” di 1:59.