Oasport.it - Nuoto, non basta il record europeo ad Alberto Razzetti: argento ai Mondiali nei 200 farfalla

Leggi su Oasport.it

Ci ha provato con tutto quello che avevanella finale dei 200dei2024 diin vasca corta a Budapest (Ungheria). L’azzurro è andato a caccia dell’oro, come aveva fatto neidi Abu Dhabi tre anni fa, ma è arrivato uncome nei 200 misti impreziosito dal, mandando in soffitta il primato dell’ungherese Laszlo Cseh (1:49.00).La lotta contro il bronzo olimpico di Parigi, Ilya Kharun, era attesa e così è stata. Il canadese ha iniziato alla grande, forzando subito il ritmo con un passaggio ai 100 metri di 51.71.è passato a poco più mezzo secondo e da lì ha cercato di prodursi nella rimonta, attaccando l’avversario ai 125 metri e toccando la piastra ai 175 in prima posizione di appena 0.01.Nell’ultima vasca però la grande potenza di Kharun si è vista ed è venuto fuori un super crono da 1:48.