Oasport.it - Nuoto, Luca De Tullio eliminato nei 400 sl ai Mondiali di nuoto in vasca corta

Fuori ancheDenei 400 stile libero deidiindi Budapest. Il ventunenne nativo di Bari va vicinissimo al proprio personale, ma viene comunquedalla gara più breve del mezzofondo con il tredicesimo posto complessivo in 3’41”50. Sin dai primi metri si ritrova ad inseguire, rimanendo dietro di quasi 90 centesimi al termine della prima, non venendo aiutato nemmeno dalla partenza sparata di Hojoon Lee, che è al suo fianco in corsia 1. L’azzurro prova a recuperare del suo passo, ma non va oltre al sesto posto nella gara vinta da Zalan Sarkany, che registra anche il miglior crono in 3’38”43, avanti a Jaouadi di 14 centesimi.Miglior crono per l’australiano Elijah Winnington, con il tempo di 3’37”22, avanti allo statunitense Carson Foster (3’37”86) e al belgas Pierre Henveaux, terzo per un centesimo dietro all’atleta a stelle e strisce.