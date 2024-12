Ildifforme.it - Nuoto, Budapest orfana di stelle: Razzetti e Curtis illuminano, Pilato inciampa

Leggi su Ildifforme.it

Hanno preso il via i Mondiali diin vasca corta a, orfani di alcune dellepiù luminose come Marchand e i nostri Ceccon, Martinenghi e Paltrinieri. Emerge a gran voce, però, Alberto, oltre che la giovanissima Sara. Delusioni e incognite per BenedettaL'articolodiproviene da Il Difforme.