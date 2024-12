Ilgiorno.it - Non consegna la merce ritirata. Denunciato

GUSSOLA (Cremona) Alla decima volta gli è andata male ed è stato scoperto. Un uomo di 53 anni è statoper truffe commesse ai danni di alcune aziende fino all’agosto dello scorso anno. Il sistema con cui metteva a segno i suoi colpi era ingegnoso. Un’azienda incaricava via mail una certa ditta di effettuare un trasporto dipresso il committente. L’azienda non riceveva risposta alla mail, ma la mattina successiva arrivava un camionista con il suo mezzo e presentava tutti i dettagli del trasporto. I dipendenti dapprima acquisivano la targa del mezzo pesante, foto e dati anagrafici del camionista, poi provvedevano a caricare il camion, quindi l’autista ritirava la, ringraziava e spariva. Quando il committente, non vedendo arrivare il carico, chiedeva lumi all’azienda che lo aveva spedito, ci si rendeva conto che c’era stato un furto.