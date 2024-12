Ilgiornaleditalia.it - Nessun gol a Lisbona, Benfica-Bologna termina 0-0

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Buon pareggio in Portogallo, ma i rossoblù di Italiano restano senza vittorie in Champions(PORTOGALLO) - Secondo punto dell'avventura Champions del. La squadra di Italiano non va oltre lo 0-0 contro il, ma giocando una gara all'altezza del prestigio e della difficoltà della