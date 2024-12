Nautica Santanchè | Stiamo lavorando a nuovo bando formazione turistica

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – ''Anche il segmento nautico può ricorrere all'importante pacchetto di risorse per la. E, come sapete, si è chiuso da pochissimo un, maper un, perché investire insarà la chiave per il salto di qualità e competitività che l'ecosistema turistico italiano deve compiere. Noi dobbiamo .