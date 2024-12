Sbircialanotizia.it - Natalità, Colacurci: “Diventare genitori non è tra progetti dei giovani”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Al convegno 'Essereoggi, tra scienza e welfare' "Oggi inon solo sono poco attenti agli stili di vita ma non prendono in considerazione l'idea di. Non è tra i loro, sono concentrati alla propria realizzazione personale". Lo ha detto Nicola, già professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia Università .