Novaratoday.it - Natale sul Lago d'Orta: tornano i mercatini di Omegna

Leggi su Novaratoday.it

Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 19, adi.L'appuntamento è in piazza Beltrami e in piazza XXIV Aprile con tanti hobbisti e artigiani che proporranno le loro creazioni e i loro prodotti. In programma anche, giochi di fuoco, bolle giganti e musica con la.