Natale dolci tipici romani Pangiallo | la ricetta originale

DIA ROMA: LADELSulle tavole romane anon può assolutamente mancare il dolce tipico, ovvero il!Di solito ilsi prepara il giorno del solstizio d’inverno come buon auspicio per la venuta di giornate piene di sole e soprattutto sempre più lunghe, così come alla prosperità e alla ricchezza. Dunque ‘giallo’ come il sole, ma anche come l’oro.E’ un dolce tipico della tradizione culinaria romana (insieme al panettone e ai ricciarelli) e, pensate, laha origini antichissime tanto che addirittura risalirebbe alla Roma Imperiale. Proprio in quei giorni cadevano i Saturnalia, ovvero i festeggiamenti in onore del dio Saturno, e i lavori agricoli si fermavano nella speranza che l’inverno lasciasse spazio ad una bella primavera e ad un buon raccolto.