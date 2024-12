Napolitoday.it - Napoli Basket, Manning ceduto in prestito: la guardia americana va in Russia

Leggi su Napolitoday.it

Proseguono gli addii (o arrivederci in questo caso visto la durata del contratto) in casa. Come ampiamente previsto, infatti, ha anche Charlesjr lascia ufficialmente il club azzurro, lui invista la natura biennale dell'accordo in essere con il sodalizio partenopeo.