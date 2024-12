Liberoquotidiano.it - Myrta Merlino in prima serata? "Ecco chi prende il suo posto": rumors sulla rivoluzione a Mediaset

In principio fu il settimanale Oggi, primo a lanciare la notizia, ribadita poi con ulteriori dettagli: il giornalista del Tg5 Dario Maltese sarebbe sotto l'attenta considerazione dei vertici, con inlinea Pier Silvio Berlusconi. Il celebre volto del telegiornale diretto da Clemente Mimun potrebbe presto assumere un ruolo di rilievo alla guida di un importante programma pomeridiano di Canale 5, sfidando direttamente La Vita in Diretta di Alberto Matano, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Stando a quanto riportato, Maltese sarà protagonista di un test cruciale: sostituiràdurante la pausa natalizia per una prova generale, al termine della quale verranno prese decisioni definitive. La sostituzione, ovviamente, riguarda Pomeriggio 5, il programma condotto dallarete ammiraglia del Biscione.