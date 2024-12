Nerdpool.it - Mr. Morfina: l’adrenalinico trailer del nuovo film con Jack Quaid

Paramount Pictures Italia ha svelato ilufficiale in italiano di Mr., ilcon(The Boys) in arrivo nel 2025 nei cinema italiani!Ecco ilLa sinossi di Mr.Nate () è un uomo comune con un dono unico: non sente dolore. Quando la ragazza dei suoi sogni (Amber Midthunder) viene rapita, questa peculiarità diventa la sua arma più potente per salvarla. Nel 2025 solo al cinema.