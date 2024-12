Palermotoday.it - Morto dopo lo schianto in auto contro la forca di un carro attrezzi: 2 assolti dopo 10 anni

Leggi su Palermotoday.it

La sua era stata una morte orribile: si era schiantatolaretrattile utilizzata per trainare i mezzi in panne di un, che aveva traffitto come una lama la sua Renault Mégane, senza lasciargli alcuno scampo. Il pubblicitario palermitano Fulvio Maiorca, 54, era.