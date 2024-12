.com - Morata e Loftus-Cheek: il comunicato del Milan

(Adnkronos) – Come diramato ufficialmente dalha rimediato una lesione del bicipite femorale destro. Verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni. Per, invece, si tratta di un trauma elongativo in regione adduttoria. L’esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori. Stando all’esito degli esami strumentali, ilavrà gli uomini contati contro il Genoa. Persi tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione, ma lo spagnolo resta a rischio per la gara contro il Genoa, ma le sue condizioni saranno nuovamente valutate a ridosso del match di domenica sera. Quasi certa una sua esclusione dall’undici titolare, in attesa di ulteriori notizie circa almeno una presenza fra i convocati. Più seria, invece, la situazione per