Monza cessione in vista? Berlusconi | Cerchiamo nuovi investitori

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il futuro delè in bilico? Da una parte c'è il campo, con i brianzoli penultimi in classifica con appena 10 punti conquistati in 15 giornate e la panchina di Alessandro Nesta che comincia a scricchiolare, e dall'altra il fronte societario, dove da tempo ormai si rincorrono voci di una, più .L'articoloin: “” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.