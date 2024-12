Lanotiziagiornale.it - Missili Usa fanno strage in Russia. Ira di Putin: “Kiev la pagherà”

Quando il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán, ha raccontato di aver avuto una telefonata con Vladimirper proporre una “tregua natalizia” in Ucraina, per poi esprimere la propria amarezza perchéaveva risposto picche, è subito arrivata la replica piccata di Volodymyr Zelensky, che ha negato tutto. Il leader ucraino ha risposto affermando – con non poca ironia – che tutti si augurano “che almeno Viktor Orbán non chiami Assad a Mosca per ascoltare anche lui le sue lezioni lunghe un’ora”.Ha poi aggiunto che “nessuno dovrebbe promuovere la propria immagine a spese dell’unità; tutti dovrebbero concentrarsi sul successo condiviso. Non si può discutere della guerra dellacontro l’Ucraina senza l’Ucraina”. Una smentita che ha scatenato un’ulteriore replica da parte del leader ungherese, il quale ha ribadito la propria versione, sostenendo di aver “proposto un cessate il fuoco a Natale e uno scambio di prigionieri su larga scala”.