Fanpage.it - Milioni di caricabatterie compatibili per iPhone sequestrati dalla Finanza: assenza completa di sicurezza

La scoperta durate un blitz da parte dei Baschi Verdi in forza al Gruppo di Padova presso un grossista della zona industriale della città veneta. Come comunicano le stesse Fiamme gialle, il sequestro nel dettaglio ha riguardato oltre 3di articoli elettrici destinati all’alimentazione di smartphone, per la maggior partecon apparecchi di marca “Apple”.