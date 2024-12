Pianetamilan.it - Milan-Stella Rossa 2-1: il gol capolavoro di Rafa Leao | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

el, attaccante rossonero, ha sbloccato il punteggio in2-1 di Champions con questa prodezza. IlIeri sera, a 'San Siro', ilha battuto per 2-1 lanella 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. In rete, per i rossoneri di Paulo Fonseca, sono andatielnel finale del primo tempo e Tammy Abraham in chiusura di partita. Rivediamo, in questo, la prodezza di