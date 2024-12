Unlimitednews.it - Milan-Stella Rossa 2-1, decide una zampata di Abraham

O (ITALPRESS) – Unnon brillante festeggia una vittoria pesante nella fase a girone di Champions per 2-1 in casa contro la, protagonista di un’ottima prova. E’ unadiquasi allo scadere a regalare i tre punti ai suoi. La prima occasione è per i padroni di casa e arriva al 14?. Morata recupera palla a metà campo e lancia Leao, il quale brucia il diretto marcatore in velocità, entra in area e va al tiro con il mancino ma Gutesa salva in corner. Tre minuti dopo, la difesa rossonera sbanda e lascia pericolosamente un pallone in area su cui si avventa Maksimovic, che con il sinistro centra in pieno la traversa a portiere battuto. Al 28? Fonseca è costretto a inserire Chukwueze per Loftus-Cheek, vittima di un infortunio muscolare. Un minuto dopo, è Morata a uscire dal campo per un problema fisico.