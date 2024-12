Fanpage.it - Mike Tyson: “Ho un vuoto di memoria”. Dopo il primo round con Jake Paul non ricorda più niente

A distanza di un mese dall'incontro con lo Youtuber, l'ex campione dei pesi massimi ha raccontato disagio e condizioni precarie sul ring. "Non so cosa stesse facendo. è l'ultima cosa che mi viene in mente".