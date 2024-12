Fanpage.it - “Mi rimangono pochi mesi di vita: un album di fotografie ricorderà a mio figlio chi era la sua mamma”

Una mamma a cui è stata diagnosticata una leucemia incurabile ha deciso di comporre una raccolta di ricordi e immagini fotografiche per far sì che ildi quattro anni possa ricordarsi di lei durante la sua crescita: "Il dolore più grande è che non potrò essere la madre che vorrei"