Meret-Napoli c’è la fumata bianca | i dettagli del nuovo accordo

, c’è la: idel">L’agente del portiere incontra Manna a Castel Volturno:vicino fino al 2028.Giornata decisiva per il futuro di Alexin maglia azzurra. Il direttore sportivo delGiovanni Manna ha incontrato oggi a Castel Volturno Federico Pastorello, agente del portiere, per definire il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.Secondo quanto riportato sul portale di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, “le parti sono davvero vicine e si lavora per definire già entro la fine dell’anno”. Un incontro che segue quello di fine ottobre e che ha portato a “un ulteriore avvicinamento dal punto di vista economico”.Ildovrebbe legarealfino al 2028, confermando la fiducia del club nell’estremo difensore classe ’97.