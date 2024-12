Imiglioridififa.com - Mercato FC 25: I Globetrotters risolleveranno il mercato? [VIDEO]

Leggi su Imiglioridififa.com

Ildi FC 25 è in un momento difficile, potrebbe risollevarsi con la prossima promo di FC 25? Con questo, John ha approfondito ogni dettaglio, analizzando l’impatto di questa novità sul gioco e le strategie da adottare per la promo di venerdì dedicata aiovvero i giramondo che danno più intesa. In questo, vi anticipiamo alcuni punti salienti: guardate ilper scoprire di più!