Medagliere Mondiali nuoto vasca corta Budapest 2024 | tutte le medaglie nazione per nazione

Il completo delle medaglie dei Mondiali di nuoto in vasca corta in Ungheria, in programma in Ungheria da martedì 10 a domenica 15 dicembre. Assenti tanti big, ma l'Italia si presenta alla Duna Arena con 28 atleti (12 donne e 16 uomini). Sicuramente non mancherà la concorrenza, né lo spettacolo, tuttavia l'Italia ha le carte in regola per essere protagonista nella piscina da 25 metri. Di seguito, la classifica delle nazioni con le relative medaglie conquistate in continuo aggiornamento per non perdersi davvero nulla.

MEDAGLIE (oro, argento, bronzo)
Stati Uniti (8,4,3)
Canada (3,2,4)
Russia/Atleti neutrali (2,1,0)
Cina (2,0,0)
Australia (1,2,2)
Svizzera (1,0,0)
Tunisia (1,0,0)
Italia (0,3,0)
Germania (0,2,0)
Francia (0,2,0)
Ungheria (0,1,0)
Brasile (0,1,0)
Polonia (0,0,3)
Gran Bretagna (0,0,1)
Paesi Bassi (0,0,1)
Turchia (0,0,1)
Isole Cayman (0,0,1)
Estonia (0,0,1)
Bielorussia/Atleti neutrali (0,0,1)