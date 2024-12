Agi.it - Mbappé, l'incubo è finito: archiviata l'indagine per violenza sessuale

Leggi su Agi.it

AGI - La procura svedese ha annunciato la chiusura delle indagini per "stupro" a carico del calciatore Kylianper insufficienza di prove. "Ritengo che le prove non siano sufficienti per proseguire l', che è quindi chiusa", ha dichiarato in una nota il pubblico ministero incaricato del caso, Marina Chirakova. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una donna che avrebbe incontratoall'inizio di ottobre a Stoccolma, dove era transitato con un gruppo di amici. Il 25enne ex Psg avrebbe allora trascorso la notte nella capitale svedese, prima in discoteca e poi nell'hotel dove sarebbe stata violentata la donna che ha poi sporto denuncia. L'attaccante della nazionale francese aveva inizialmente dela notizia una 'fake news' per poi ammettere che si è trattato di un rapporto "consenziente".