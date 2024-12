Unlimitednews.it - Mattarella “La strage di Piazza Fontana uno squarcio nella storia nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Lache, 55 anni or sono, colpì Milano, a, fu espressione del tentativo eversivo di destabilizzare la nostra democrazia, imprimendo alle Istituzioni una torsione autoritaria. Una feritavita ecoscienza della nostra comunità, uno”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, sottolineando che “il 12 dicembre 1969 fu una giornata in cui i terroristi intendevano produrre una rotturasocietà italiana, con ordigni fatti esplodere anche a Roma, generando caos e generalizzazione della violenza. La Repubblica è vicina ai familiari delle vittime e sente il dovere della memoria”. Secondo il Capo dello Stato “il popolo italiano superò una prova terribile. Fu anzitutto l’unità in difesa dei valori costituzionali a sconfiggere gli eversori e a consentire la ripresa del cammino di crescita civile e sociale.