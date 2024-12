Lecceprima.it - Matino, tre aree gioco inclusive per risponde alle esigenze di tutti i bambini

Leggi su Lecceprima.it

– Trein altrettanti punti strategici della città. È quanto realizzato ain piazza Europa, in via Borsellino e tra via Cattaneo e via Bassi.I nuovi spazi rappresenteranno un luogo sicuro e accogliente dovepotranno giocare insieme, stimolando.