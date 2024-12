Fanpage.it - Masterchef 2024 in tv su Sky e Now: dove vedere le puntate in diretta e in streaming

Italiaandrà in onda a partire da giovedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky e insu Now. Per il sesto anno consecutivo torna il trio dei giudici formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tante le novità previste per quest'anno, come l’all-in e il Blind Test.