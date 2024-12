Foggiatoday.it - Maria Luisa Terrenzio è la nuova presidente di Anga Foggia

L’Assemblea Generale, riunitasi oggi 12 dicembre, ha eletto all'unanimità, per il prossimo triennio, una giovane imprenditrice, laurea in management alla Luiss di Roma, nata a30 anni fa, è Sales and Marketing Manager.