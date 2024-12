Ilgiorno.it - Mamma uccisa sulle strisce. La sosta di 4 secondi, la telefonata all’avvocato e il WhatsApp: le “falle” nella versione del camionista Francesco Monteleone

Milano, 12 dicembre 2024 – Il, che ieri ha travolto e ucciso la 34enne Rocio Espinoza Romero a Milano si è fermato per quattro, dopo l'incidente, e poi è ripartito, come è emerso dai filmati delle telecamere. Attorno alle 11, inoltre, ha telefonato a un avvocato, il cui numero gli sarebbe stato fornito dal suo datore di lavoro. E, non avendo ricevuto risposta, gli avrebbe mandato subito dopo un messaggio suchiedendo di essere contattato, senza citare direttamente l'incidente avvenuto. INCIDENTE MORTALE IN VIALE SERRA DECEDUTA MADRE DI DUE GEMELLI INVESTITA DA AUTO Milano, 11 DICEMBRE 2024, ANSA/DAVIDE CASono alcuni degli elementi riportatirichiesta di convalida dell'arresto avanzata dalla pm Paola Biondolillo (l'udienza dovrebbe tenersi domani), che renderebbero "non credibile" lafornita dall'uomo, che ha detto di non essersi accorto di aver travolto i pedoni e ha negato quindi l'omissione di soccorso.