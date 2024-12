Liberoquotidiano.it - Maltempo, Reggio Emilia: lavoro straordinario della task force di E-Distribuzione (Gruppo Enel) per ripristinare il servizio elettrico

Leggi su Liberoquotidiano.it

È stato trasportato da un elicottero per raggiungere un luogo impervio dell'Appennino reggiano, posizionarsi in cima a un traliccio alto 30 metri e iniziare la meticolosa riparazione di una linea di media tensione per riportare la luce in una frazione di Canossa. È ildi Samuele Costi (foto in allegato), giovane operaio proveniente da Ventasso di E-) che, insieme a suoi oltre 250 colleghi, è sceso in campo in questi giorni per fronteggiare l'eccezionale ondata diche ha messo a dura prova anche le linee elettriche in provincia di, Modena, Parma e Piacenza. Addestrate e dotate di tutti i dispositivi di protezione per operare in sicurezza anche in condizioni critiche, le squadre dell'azienda elettrica hanno lavorato giorno e notte, con impegno, dedizione e spirito diper riparare i danni alla rete elettrica causati principalmente dalle forti nevicate.