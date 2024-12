Lapresse.it - Malibu, cittadini rientrano nelle loro case bruciate dall’incendio Franklin

I residenti di Malibù fanno rientroproprietà danneggiate dal fuoco dopo che l’incendioha bruciato l’intera zona. Le autorità del sud della California hanno riferito di un incendio selvaggio, propagatosi in maniera significativa durante la notte a causa del vento, che ha costretto migliaia di persone ad abbandonare le, la città costiera è stata infatti sottoposta a ordini e avvisi di evacuazione. Gran parte della devastazione si è verificata a Malibù, una comunità di circa 10.000 persone ai margini occidentali di Los Angeles, nota per le sue scogliere mozzafiato e per Zuma Beach, che compare in molti film di Hollywood. Le fiamme sono divampate vicino ad allevamenti di cavalli, ville di celebrità sul mare e alla Pepperdine University, dove gli studenti sono stati costretti a rifugiarsi nel campus.