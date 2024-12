Quotidiano.net - L’omicidio del manager a New York, la polizia allerta i capi assicurazioni: "Siete in pericolo, restate in guardia"

Ladi Newhato gli executive del settore delle mutue private a stare indopo la scoperta di una "lista di bersagli" circolata online all’indomani dell’assassinio di Brian Thompson, il ceo di United Healthcare. L’avvertimento è contenuto in un "bullettin" che riporta alcuni commenti online circa i nomi e gli stipendi di altri vip dell’industria dellesanitarie e sui manifestini "wanted" affissi in vari luoghi di Manhattan dopo l’assassinio. Nel frattempo, chiuso in isolamento e sorvegliato a vista nel carcere statale di Huntington in Pennsylvania, Luigi Mangione, arrestato perThompson, contesta l’estradizione e il suo avvocato fa muro: "Non ho visto prove che colleghino il mio cliente al delitto". Tuttavia, per gli agenti la pistola di Mangione è compatibile con quella usata nell’assassinio.