Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2024 in DIRETTA: primo storico trionfo per Jasmin Coratti, 4° il fratello Edwin. Successo di Yankov nel maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58 Tiepido rammarico neldove il piazzamento migliore è il quarto posto di. Rimpianti soprattutto per Bormolini (eliminato ai quarti dal vincitore) per essersi troppo adagiato nella parte finale del tracciato. Classifica di specialità che vede Mastnak al comando con 190 punti, inseguito da(165 punti) e il sud-coreano Lee (150 punti). Rispettivamente quinto e settimo Bormolini e Felicetti.13.52 Altra super giornata per loazzurro. Questa volta èa regalare la gioia più grande, guadagnando il gradino più alto del podio.sale al terzo posto nella classifica di specialità ( 148 punti) preceduta dalla giapponese Tsubaki (180 punti) e la polacca Krol-Walas ( 186 punti).13.45 ERRORACCIO DI MASTNAK, trionfache ritrova una vittoria (decima in carriera) che mancava dal 2017!13.