LIVE Sci alpino, Seconda prova Beaver Creek in DIRETTA: Gut-Behrami prima, subito dietro Goggia e Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZASOFIA: “NELLACI HO CAPITO POCO”19.59 Si riparte dopo l’interruzione con la discesa di Robinson.19.52 Interruzione dopo il pettorale trenta, la prossima a partire dovrebbe essere Alice Robinson.19.48 Tredicesima posizione per la statunitense Lauren Macuga a un distacco di 1?73 da Lara Gut-.19.45 Ester Ledecka chiude in ottava posizione a 1?37: lancia dei segnali anche la ceca.19.43 Sensazioni positive per Nadia Delago che è decima a 1?45. Niente male per l’azzurra.19.42 L’americana Isabella Wright è tredicesima a 2?04. Ora c’è Nadia Delago.19.40 Discreto il riferimento della francese Romane Miradoli: quattordicesima posizione a 2?30 di distacco dalla vetta.19.36 Michelle Gisin dodicesima a 1?84.